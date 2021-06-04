Навіщо платити за версію на M1: ентузіаст розповів, як "прокачати" старий iMac 21.5

Новий iMac з системою на чипі M1 явно швидший за старі моноблоки Apple. Але чи можна зробити старий iMac швидшим за новий? Автор відео, яке ви можете бачити нижче, спробував, і у нього вийшло.

Насправді рецепт простий. Оскільки старі iMac дозволяють замінити основні комплектуючі, то досить зробити саме це. Гайда дивитися на відео, як блогер "прокачав" свій iMac 21.5.

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У нашому випадку базова модель з Core-i3 8100 і 8 ГБ оперативної пам'яті отримала восьмиядерний Core i9-9900 і 32 ГБ оперативки. У результаті такої модифікації комплект обійшовся автору у 1250 доларів, тоді як базовий iMac M1 коштує 1300 доларів. Звичайно, ще потрібно безпосередньо фізично замінити CPU й оперативну пам'ять, що в разі iMac зробити не так уже й просто.

У результаті посилений iMac старого покоління хоча і поступився новому в синтетичних тестах, все ж переміг у реальних додатках. Наприклад, в Blender різниця була майже двократною.

Само собою, такий апгрейд не позбавляє стару модель від ряду недоліків або просто особливостей. Розмір екрану і його роздільну здатність збільшити не можна, шум і нагрів тільки посиляться, нові інтерфейси також не з'являться. Тож намагатися зробити щось подібне ми б точно не рекомендували.

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