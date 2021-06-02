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Блогери порівняли автономність iPad Pro на A12Z та M1 в іграх: відео

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Порівняння автономності та продуктивності iPad Pro на A12Z та M1 - фото 1
Порівняння автономності та продуктивності iPad Pro на A12Z та M1

Автор YouTube-каналу Max Tech провів порівняння нового 11-дюймового iPad Pro на процесорі M1 з торішньою моделлю на базі чипа A12Z. Він поставив собі за мету з'ясувати, чи є між ними різниця у продуктивності й автономності.

Для початку блогер запустив на планшетах бенчмарки. У Geekbench 5, як видно на відео, модель 2020 року отримала 1123 бали в одноядерному режимі й 4724 – у багатоядерному.

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iPad Pro з процесором M1 видав 1717 і 7251 бал відповідно. У тесті GPU вийшло 11 913 балів проти 21 653 на користь новинки. Нарешті, в 3DMark Wild Life Extreme торішній планшет набрав 3348 балів, а модель 2021 року – 4884.

Для тестування автор відео протягом години грав у Call of Duty Mobile і Genshin Impact на кожному з планшетів. В обох іграх були виставлені максимально доступні налаштування графіки. У випадку з CoD жодної помітної різниці у продуктивності не було, а ось в Genshin Impact сталося несподіване.

На новому iPad Pro з чипом M1 в якийсь момент відбулося незначне зниження максимальної яскравості до приблизно 90%, тоді як модель на A12Z сильно нагрілася й тричі опускала яскравість. У підсумку на торішньому планшеті яскравість впала до менш ніж 50% від максимальної, через що грати вже було банально некомфортно.

Найцікавіше, що за підсумком години гри на одному і другому планшеті залишок заряду виявився практично ідентичним – 71% на моделі 2021 року та 70% на торішньому апараті. Таким чином, в автономності між поколіннями різниці по суті немає, а ось в продуктивності й ефективності охолодження чип M1 виявився значно ефективнішим, ніж A12Z.

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