Британці створили ідеальне морозиво

Науковці з Великобританії зуміли створити морозиво, яке не тане.

Єдиний недолік морозива влітку - швидке танення, яке не дозволяє спокійно насолодитись смаколиком. Щоправда, студія дизайну їжі Bompas & Parr вирішила розробити ідеальну літню їжу та створила "перше у світі морозиво, яке не тане".

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Відтак креативні експерти адаптували старий рецепт для надміцного льоду, який вигадав англієць Джефрі Пайк ще за часів Другої світової війни, аби допомагати військовим. Тоді матеріал мали використовувати для важких споруд, як от злітно-посадкових смуг в океані. Однак вартість нових літаків була занадто високою, тому проект винахідника закрився.

Зате через багато років у Bompas & Parr взяли до уваги його рецепт, створивши морозиво, яке може не танути упродовж години за температури +24. А за цей час, смаколик можна спокійно з'їсти, не заляпавши себе. У разу популярності такого виду морозива, його почнуть продавати у всьому світі. Хотіли б спробувати?

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