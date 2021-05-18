Китайський футбольний клуб підписав контракт з пишнотілим 126-кілограмовим гравцем

Китайський мільярдер придбав один з футбольних клубів країни і ввів свого сина до складу команди. Але примітно те, що спортсмен важить 126 кілограмів.

Як повідомляє видання Eurosport, згідно з угодою, новий гравець повинен проводити на полі всі 90 хвилин. Крім цього, пишнотілий футболіст повинен повноцінно виконувати всі стандартні положення, включаючи пенальті.

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За результатами п'яти турів, команда має в своєму активі один заліковий бал і два забитих голи. Клуб Zibo Cuju виступає в другій лізі Китаю.

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