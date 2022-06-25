Навчальний рік в Україні може початись раніше: у МОН розповіли, коли саме

Війна Росії проти України внесла низку коректив у наше життя. В тому числі й у питання, пов'язані з навчальним процесом. Наприклад, навчальний рік може розпочатись раніше.

З відповідною ініціативою виступили у МОН, передає Голос України. Там міркують над тим, щоб навчальний рік розпочався 1 серпня. Причому відбувався процес у традиційному форматі.

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Навчання проводитимуть офлайн

В освітян є бажання відновити традиційний освітній процес. Але на це впливає низка факторів. Зокрема, місткість та стан укриттів, які є в освітніх закладах. Крім того, важливою є загальна безпекова ситуація в окремих регіонах.

Слід розуміти, що у низці міст щоденно лунають сигнали повітряної тривоги. І під час них усі освітяни повинні перебиратись до укриттів, щоб не ризикувати власними життями.

Якщо у сховищі одночасно може перебувати лише третина колективу студентів та викладачів, де в разі потреби розмістити решту?, – наголошують освітяни.

Водночас непростою є ситуація з розміщенням студентів з інших міст. Нагадаємо, що наразі гуртожитки багатьох вишів перепрофілювались. Наразі там мешкають вимушено переміщені особи.

Загалом дискусії продовжують точитись. Щойно у МОН дійдуть до згоди, з'явиться інформація про те, яким же буде новий навчальний рік.

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