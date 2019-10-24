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Навчальні мультфільми англійською мовою: ТОП 5 мультиків для дітей
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Перегляд цікавих мультфільмів – найкращий метод вивчення іноземної мови для дітей. Це одночасно і розвага, і навчання. Діти так краще і швидше сприймають інформацію. Підготували для вас 5 найкращих освітніх мультфільмів англійською.
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Англійська мова для малюків
Ці мультфільми для дітей від 5 років. Слухайте та вчіть побудову слів та їх звучання. Ця програма розрахована для дітей, які вже мають уявлення про англійську мову, знають основи, абетку та загальні слова.
Англійська мова для найменших
Це пізнавальна мультиплікація про візит в зоопарк. Таке відео буде цікаво дітям, які знають письмову мову, адже мультик супроводжується субтитрами.
Навчальні мультфільми англійською мовою для дітей
На цьому каналі дітки можуть дізнатися основи англійської мови: цифри, кольори, назви тварин та частини тіла. Всі пояснення англійською мовою під ритмічну музику.
Мультфільми від Роберта Саакаянця
Ці мультфільми навчать дитину базисної англійської мови: букви, цифри, частини тіла, назви тварин і птахів, кольору і багато іншого. Це найкращий спосіб ознайомити малюка з іноземною мовою.
Мультсеріал про дракона Gogo
Це навчальний мультфільм англійською мовою із субтитрами. Є кілька серій. За сюжетом дракон Гого весь час потрапляє у веселі ситуації. Під час перегляду маленькі глядачі разом із ним дізнаються та вчать важливі для життя фрази англійською.
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