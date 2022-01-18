Науковиця відсудила гроші за надто гучний голос: що стало причиною позову

У Великій Британії через дуже гучний голос звільнили старшу наукову співробітницю Аннет Плаут, котра пропрацювала в Університеті Ексетера 29 років. Вона заявила, що втратила роботу через свою расу і стать, тож відсудила 100 тисяч фунтів стерлінгів (3,9 мільйона гривень) компенсації.

Як пише The Guardian, Плаут пояснила в суді, що гучний голос – невіддільна характеристикою жінок єврейського походження з Центральної та Східної Європи. І, як ви вже зрозуміли, суд став на її сторону.

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“У мене гучний голос від природи. Я не помічаю, коли говорю голосно. У Нью-Йорку чи Німеччині, де я роками жила та працювала, жодного разу не скаржилися на мою гучність. Тільки в Ексетері на мене тиснули, щоб я змінила свою невіддільну характеристику. Я вважаю, що деякі старші співробітники університету та відділу кадрів завзято засуджують гучних дівчат, оскільки їхнє існування суперечить стереотипним уявленням про те, як має поводитися жінка", – заявила Плаут.

Представники університету під час суду стверджували, що 59-річну Плаут звільнили через її владну манеру спілкування з аспірантами.

Перед звільненням жінку двічі усували від роботи та забороняли спілкуватися з колегами. Через пережитий стрес Плаут приймає медикаменти. Крім того, вона почувається приниженою й ізольованою від спільноти.

Аннет Плаут заявила, що хотіла б повернутися на роботу. Суд вважає це недоцільним, оскільки колеги налаштовані проти неї.

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