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10 дурних запитань косметологу, відповіді на які варто знати кожному
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Боїшся поставити дурне запитання представникам різних сучасних професій? Ми дізнаємося все за тебе. Читай чесні відповіді на все від професіоналів своєї справи на Радіо МАКСИМУМ. На черзі косметолог!
Про усі тонкощі цієї кропіткої професії розповіли професійні косметологи. Коли можна робити масаж обличчя? Як позбутися шрамів після прищів? В яких випадках варто звернутися до косметолога? Відповіді на ці та багато інших цікавих запитань читай нижче.
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Чи правда, що ін'єкції ботоксу призводять до передчасного старіння?
Ін'єкції ботоксу до передчасного старіння не приведуть. Людина починає старіти з моменту народження. Ботокс усуває мімічні зморшки, і, якщо є показання (зморшки тільки стали з'являтися), можна починати робити ін'єкції, поки не утворилися заломи. А ще носіть сонцезахисні окуляри або окуляри для корекції зору, якщо в цьому є необхідність, і менше щультеся. Ці заходи – найкраща профілактика утворення заломів на обличчі.
Що буде, якщо замість нічного крему використовувати денний, і навпаки?
Денний крем – це такий самий зволожуючий крем, тільки він містить сонцезахисні фільтри, що запобігають фотостарінню. Вночі сонця немає, тому доцільно використовувати крем без фільтра.
З якого віку можна робити масаж обличчя?
За наявності показань масаж обличчя можна робити в будь-якому віці. Все залежить від виду масажу. Наприклад, масаж по "Жаке" показаний при жирній шкірі. Тому його можна робити з підліткового віку. Лімфодренажний масаж обличчя показаний при набряклості. З метою тонізації і омолодження шкіри показані інші техніки масажів. Отже, під кожну ситуацію в кожному віці можна підібрати конкретний вид масажу.
В яких випадках потрібен косметолог, а в яких дерматолог?
Якщо обличчя з явними ознаками дерматологічних проблем: множинні запальні елементи, висипання алергічного характеру тощо, то пацієнта мають направити на консультацію до дерматолога. Після лікування у дерматолога косметолог може закріпити успіх косметологічними процедурами.
Волосся на обличчі: як сучасна косметологія пропонує з ним боротися?
Для початку потрібно виявити причину росту волосся на обличчі, виключити наявність захворювань (ендокринних). Якщо говорити про видалення волосся, то найбільш популярними методами є лазерне видалення волосся, фотоепіляція.
Що таке фотоомолоджування?
Фотоомолодження – це вплив на шкіру імпульсом світла, який стимулює вироблення нових клітин дерми. Якщо на обличчі багато родимок, то, як правило, процедура протипоказана.
В яких випадках потрібно звертатися до косметолога?
Якщо ми говоримо про профілактичну косметологію, то це заходи, які підбираються залежно від віку пацієнта, коли немає виражених проблем зі шкірою і ознак вікових змін. Також профілактика проводиться, якщо пацієнт сам приходить з конкретними скаргами. Друга – це лікувальна косметологія, коли ми говоримо про початкові або виражені ознаки вікових змін на обличчі і тілі.
Чи потрібно розділяти догляд за літній і зимовий?
Так, звісно. У зв'язку з опалювальним сезоном, сильними морозами зимовий догляд відрізняється від літнього. Навіть для ряду інгредієнтів важлива сезонність, як, наприклад, для ретинолу. Він активно бореться з пігментацією, з процесами старіння, покращує еластичність шкіри, працює на синтез генового волокна.
Чи допомагає гімнастика в боротьбі зі зморшками?
Лицьову гімнастику вперше стали практикувати на початку XX століття. До німецького хірурга Рейнхольда Бенца звернулася відома балерина з проханням повернути тонус обличчя. Відзначивши для себе разючий контраст між підтягнутим тренованим тілом і шкірою, що в'яне, доктор подумав: а що, якщо обличчя регулярно тренувати? Так і з'явилася лицьова гімнастика.
Як позбутися шрамів після акне?
Різні види пілінгів – дієвий і безпечний метод боротьби з постакне. Серед них є процедури, які можна проводити цілий рік. Конкретний вид пілінгу вам підбере лікар, враховуючи стан шкіри і здоров'я в цілому.
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