10 дурних запитань косметологу, відповіді на які варто знати кожному

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Про усі тонкощі цієї кропіткої професії розповіли професійні косметологи. Коли можна робити масаж обличчя? Як позбутися шрамів після прищів? В яких випадках варто звернутися до косметолога? Відповіді на ці та багато інших цікавих запитань читай нижче.

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Чи правда, що ін'єкції ботоксу призводять до передчасного старіння?

Ін'єкції ботоксу до передчасного старіння не приведуть. Людина починає старіти з моменту народження. Ботокс усуває мімічні зморшки, і, якщо є показання (зморшки тільки стали з'являтися), можна починати робити ін'єкції, поки не утворилися заломи. А ще носіть сонцезахисні окуляри або окуляри для корекції зору, якщо в цьому є необхідність, і менше щультеся. Ці заходи – найкраща профілактика утворення заломів на обличчі.

Що буде, якщо замість нічного крему використовувати денний, і навпаки?

Денний крем – це такий самий зволожуючий крем, тільки він містить сонцезахисні фільтри, що запобігають фотостарінню. Вночі сонця немає, тому доцільно використовувати крем без фільтра.

Денний і нічний крем для обличчя

З якого віку можна робити масаж обличчя?

За наявності показань масаж обличчя можна робити в будь-якому віці. Все залежить від виду масажу. Наприклад, масаж по "Жаке" показаний при жирній шкірі. Тому його можна робити з підліткового віку. Лімфодренажний масаж обличчя показаний при набряклості. З метою тонізації і омолодження шкіри показані інші техніки масажів. Отже, під кожну ситуацію в кожному віці можна підібрати конкретний вид масажу.

В яких випадках потрібен косметолог, а в яких дерматолог?

Якщо обличчя з явними ознаками дерматологічних проблем: множинні запальні елементи, висипання алергічного характеру тощо, то пацієнта мають направити на консультацію до дерматолога. Після лікування у дерматолога косметолог може закріпити успіх косметологічними процедурами.

Волосся на обличчі: як сучасна косметологія пропонує з ним боротися?

Для початку потрібно виявити причину росту волосся на обличчі, виключити наявність захворювань (ендокринних). Якщо говорити про видалення волосся, то найбільш популярними методами є лазерне видалення волосся, фотоепіляція.

Лазерне видалення волосся

Що таке фотоомолоджування?

Фотоомолодження – це вплив на шкіру імпульсом світла, який стимулює вироблення нових клітин дерми. Якщо на обличчі багато родимок, то, як правило, процедура протипоказана.

В яких випадках потрібно звертатися до косметолога?

Якщо ми говоримо про профілактичну косметологію, то це заходи, які підбираються залежно від віку пацієнта, коли немає виражених проблем зі шкірою і ознак вікових змін. Також профілактика проводиться, якщо пацієнт сам приходить з конкретними скаргами. Друга – це лікувальна косметологія, коли ми говоримо про початкові або виражені ознаки вікових змін на обличчі і тілі.

Чи потрібно розділяти догляд за літній і зимовий?

Так, звісно. У зв'язку з опалювальним сезоном, сильними морозами зимовий догляд відрізняється від літнього. Навіть для ряду інгредієнтів важлива сезонність, як, наприклад, для ретинолу. Він активно бореться з пігментацією, з процесами старіння, покращує еластичність шкіри, працює на синтез генового волокна.

Догляд за шкірою

Чи допомагає гімнастика в боротьбі зі зморшками?

Лицьову гімнастику вперше стали практикувати на початку XX століття. До німецького хірурга Рейнхольда Бенца звернулася відома балерина з проханням повернути тонус обличчя. Відзначивши для себе разючий контраст між підтягнутим тренованим тілом і шкірою, що в'яне, доктор подумав: а що, якщо обличчя регулярно тренувати? Так і з'явилася лицьова гімнастика.

Як позбутися шрамів після акне?

Різні види пілінгів – дієвий і безпечний метод боротьби з постакне. Серед них є процедури, які можна проводити цілий рік. Конкретний вид пілінгу вам підбере лікар, враховуючи стан шкіри і здоров'я в цілому.

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