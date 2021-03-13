Користувач мережі зробив неймовірне фото Сонця за допомогою телескопа

Сонце він зняв зі свого заднього двора

Користувач сайту Reddit з ніком TheVastReaches поділився з іншими любителями космосу унікальною фотографією Сонця. Найдивовижніше, що він не використовував просунутих космічних зондів і наддорогих технологій.

Світлину Сонця користувачу мережі вдалося зробити на задньому дворі свого будинку.

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Ентузіаст зняв невелику частину Сонця, але навіть маленька пляма біля краю зірки настільки велика, що здатна цілком поглинути Землю. За словами TheVastReaches, він дійсно зробив представлене фото сам за допомогою аматорського обладнання, яке було у нього вдома.

На жаль, без постобробки не обійшлося: Сонце занадто яскравий об'єкт, а отже, довелося використовувати кілька разів спеціалізоване програмне забезпечення для корекції контрасту фінальної картинки.

"Це фото було знято на мій сонячний телескоп на задньому дворі", – написав TheVastReaches.

Для отримання такої деталізованої фотографії він використав таке обладнання: Explore Scientific AR152, Daystar Quark Chromosphere, ASI174MM-Cool і Celestron AVX. Ціна комплекту всього $ 4000. Це мізерно мало в порівнянні з вартістю космічних обсерваторій та інших просунутих інструментів, якими володіє NASA і інші космічні агентства.

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