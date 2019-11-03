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Науковці з'ясували, як пов'язані секс і брехня
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Люди готові наговорити що завгодно, лише б спокусити симпатичного партнера. Ви могли це і раніше підозрювати – тепер до такого висновку дійшли психологи з Університету Рочестера в США.
У дослідженні взяли участь 634 гетеросексуальних студента: 328 дівчат і 306 хлопців (середній вік – 25 років). Вчені провели з ними чотири експерименти. Одній групі попередньо показували еротичні картинки, інший – нейтральні, а після цього їх просили поговорити з незнайомцем протилежної статі.
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У першому експерименті двом учасникам потрібно було вирішити дилему, яка нібито стоїть перед третьою людиною: прийняти пропозицію про роботу за кордоном чи відмовитися, щоб бути поруч з близькими. Кожному учаснику дали "роль" – заготовлену позицію з аргументами. З'ясувалося, що добровольці, яких змушували думати про секс, швидше погоджувалися з позицією людини протилежної статі. У другому експерименті це повторилося: учасники, які надивилися сексуальних картинок, проявили конформізм у поглядах.
Ще два експерименти перевірили, чи будуть люди брехати, опинившись перед симпатичним співрозмовником. Учасників попросили вказати реальну кількість сексуальних партнерів в анкеті, а потім те ж питання їм поставив інтерв'юер. Бажаючи сподобатися і здатися розбірливими, і жінки, і чоловіки занижували цю кількість.
"Люди схильні перебільшувати свої достоїнства, змінювати поведінку, та й просто брехати, коли у них активізуються ділянки мозку, що відповідають за сексуальність", – відзначається в роботі.
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