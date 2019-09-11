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Коли потрібно пронести алкоголь: простий лайфхак підкорює Reddit
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У мережі активно поширюється геніальний лайфхак, як пронести алкоголь будь-куди без зайвих запитань. Доволі проста, але дієва технологія!
На платформі Reddit користувач з ніком Koshka69 поділився відео, на якому показано, як таємно пронести спиртне на будь-який захід. За короткий час допис опинився у трендах, адже зібрав більш як 14 тисяч переглядів та понад 600 коментарів. А все тому, що на ролику можна побачити, як алкоголь набирають у шприци, вміст яких виливають у популярний дитячий напій Capri-Sonne. Після цього маленький отвір "запаюють" ложкою, яку нагріли запальничкою.
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Допис настільки вразив користувачів, що вони навіть почали вираховувати, яку кількість спиртного додали у сік, а також скільки алкоголю можна так вмістити в одну пачку невинного напою. Нагадаємо, що вживання спиртного шкодить здоров'ю у будь-яких дозах.
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