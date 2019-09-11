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Коли потрібно пронести алкоголь: простий лайфхак підкорює Reddit

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Як пронести алкоголь будь-куди - фото 1
Як пронести алкоголь будь-куди

У мережі активно поширюється геніальний лайфхак, як пронести алкоголь будь-куди без зайвих запитань. Доволі проста, але дієва технологія!

На платформі Reddit користувач з ніком Koshka69 поділився відео, на якому показано, як таємно пронести спиртне на будь-який захід. За короткий час допис опинився у трендах, адже зібрав більш як 14 тисяч переглядів та понад 600 коментарів. А все тому, що на ролику можна побачити, як алкоголь набирають у шприци, вміст яких виливають у популярний дитячий напій Capri-Sonne. Після цього маленький отвір "запаюють" ложкою, яку нагріли запальничкою.

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Допис настільки вразив користувачів, що вони навіть почали вираховувати, яку кількість спиртного додали у сік, а також скільки алкоголю можна так вмістити в одну пачку невинного напою. Нагадаємо, що вживання спиртного шкодить здоров'ю у будь-яких дозах.

For when you gotta sneak alcohol from r/lifehacks

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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