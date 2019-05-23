На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Науковці з'ясували, як кава впливає на бадьорість
-
- 53
Нове дослідження кави підтверджує зв'язок кави та покращення працездатності. Проте це діє не на всіх. Дізнайтеся, чи думки про каву можуть вас збадьорити.
Кава – джерело потужних ефектів, які збуджують нервову систему. І це не тільки кофеїн чи запах кави. Нові досліди виявили, що навіть звичайних думок про каву може вистачити, щоб стимулювати мозок й допомогти йому зосередитись на роботі.
І ще: 5 ознак того, що кава не приносить вам користі
З чаєм такий фокус не діє. Також зауважте, що таке діє лише на тих, хто психологічно пов'язують каву з бадьорістю, покращенням уваги та продуктивності. Це характерно для західної культури. Тобто для учасників, на Батьківщині яких поширена культура чаювання, кавові сигнали не діяли.
Чи можна посеред робочого дня замінити чашку кави думками про неї?
Дослідники вважають, що можна. Наразі науковець Юджин Чан вважає, що варто краще розрізняти справжні та уявні ефекти, які ми приписуємо їжі та напоям. Той сенс, який ми вкладаємо в їжу, ми й отримуємо потім від її споживання.
До теми: Як кава заважає схуднути
-
12:56Спокуслива супермодель захопила яскравим образом
-
12:34АНТИТІЛА у Львові! Коли відбудеться концерт гурту
-
12:15Шість українських університетів серед тисячі найкращих у світі
-
11:50Випускний 2019: шокуючі ціни, скільки коштує вбрання і бенкет випускників
-
11:30Потап присвятив нову пісню дружині Насті Каменських: відео та слова
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
11:10Рейтинг: що найбільше відволікає від роботи в офісі
-
10:50Потап і Настя Каменських одружилися! Вийшла пісня про весілля зірок
-
10:20Як і навіщо: англійські студенти пройдуть курс щастя
-
09:51Лікарі назвали, чому випадає волосся і як цього уникнути
-
09:21Науковці з'ясували, як кава впливає на бадьорість
-
08:50Ось кому потрібно вживати ферменти для травлення
-
08:24В'язані скульптури: художниця присвятила моторошні роботи дідусеві та бабусі
-
07:56Lenovo Z6 Youth Edition: потужний смартфон за смішні гроші
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
07:32Ексклюзивне авто Джеймса Бонда: Aston Martin показав DBS Superleggera
-
07:12Прогноз погоди на 23 травня в областях
- 22 травня
-
21:53Найкращі в ліжку: науковці вразили новою заявою
-
21:27Дизайн флагманського Redmi K20 розкритий реальними фотографіями
-
21:0023 травня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:41Соцмережі більше не потрібні: думка фахівця
-
20:30Олександр Данилюк – новий секретар РНБО: біографія та фото
-
20:22Вуса та борода захищають чоловіче здоров'я: нове дослідження вчених
-
19:515 звичок, які прискорюють процес старіння
-
19:23Користувачів обдурили: технічні характеристики OnePlus 7 Pro не відповідають дійсності
-
11:50Випускний 2019: шокуючі ціни, скільки коштує вбрання і бенкет випускників
-
10:50Потап і Настя Каменських одружилися! Вийшла пісня про весілля зірок
- 22 травня
-
21:53Найкращі в ліжку: науковці вразили новою заявою
-
19:515 звичок, які прискорюють процес старіння
-
17:30ТОП 5 крутих лайфхаків з яйцями: відео, на якому ви залипнете
-
15:14Яким є термін експлуатації смартфонів і чому їх не потрібно часто міняти
-
13:12ТЕСТ: Як би ви склали ЗНО 2019 з української мови?
-
12:22ЗНО 2019 з математики: опубліковано всі правильні відповіді та розв'язки
-
10:15Книжковий арсенал 2019: програма фестивалю у Києві на всі дні
-
07:01Картинки з Днем ангела Миколи: листівки і відкритки з іменинами
- 21 травня
-
22:42Робіть це і ваш секс буде максимально регулярним
-
20:15Експерти назвали найпоширеніші звички, через які ламаються телефони
-
17:21Моделі 90-х: як змінилася ангел Victoria's Secret Карен Мюлдер (18+)
-
16:50Як українські футболісти розгрібали воду руками: епічне пенальті
-
13:03Коли будуть дострокові парламентські вибори 2019: оголошена дата
-
12:00Серіал Гра престолів: найкращі меми і приколи про фінальний 8 сезон
-
09:45Гра престолів 8: чи буде продовження улюбленого серіалу 2019
- 20 травня
-
22:54Корисні і для чоловіків: чому потрібно виконувати вправи Кегеля?
-
20:00Гра престолів 8: виконавець ролі нового короля прокоментував фінал серіалу
-
18:35Олена Зеленська завела офіційну сторінку в Instagram: що постить перша леді
-
15:50Гра престолів 8: всі відсилки 6 серії, які ви могли не помітити
-
14:15Шкільні питання: перевірте, що ви пам'ятаєте з музики
-
12:55Фінал Гри престолів 8: як актори прощаються зі своїми персонажами
-
10:36Володимир Зеленський склав присягу та офіційно став президентом України
-
08:09Гра престолів 8 сезон 6 серія: дивитись онлайн фінал, сюжет і спойлери