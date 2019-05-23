Науковці з'ясували, як кава впливає на бадьорість

Нове дослідження кави підтверджує зв'язок кави та покращення працездатності. Проте це діє не на всіх. Дізнайтеся, чи думки про каву можуть вас збадьорити.

Кава – джерело потужних ефектів, які збуджують нервову систему. І це не тільки кофеїн чи запах кави. Нові досліди виявили, що навіть звичайних думок про каву може вистачити, щоб стимулювати мозок й допомогти йому зосередитись на роботі.

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З чаєм такий фокус не діє. Також зауважте, що таке діє лише на тих, хто психологічно пов'язують каву з бадьорістю, покращенням уваги та продуктивності. Це характерно для західної культури. Тобто для учасників, на Батьківщині яких поширена культура чаювання, кавові сигнали не діяли.

Чи можна посеред робочого дня замінити чашку кави думками про неї?

Дослідники вважають, що можна. Наразі науковець Юджин Чан вважає, що варто краще розрізняти справжні та уявні ефекти, які ми приписуємо їжі та напоям. Той сенс, який ми вкладаємо в їжу, ми й отримуємо потім від її споживання.

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