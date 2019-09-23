Facebook запустив сервіс Fashion++, який підкаже вам, що одягнути

Компанія Facebook запустила сервіс Fashion ++. Він підкаже користувачам, що краще одягнути, чим доповнити образ або як краще не одягатися взагалі.

Сервіс, заснований на штучному інтелекті, навчається по фотографіях з журналів про моду і на їхній основі допомагає користувачам поліпшити свої образи. Наприклад, він може підказати, які аксесуари додати, чи варто заправити сорочку, підкотити рукава чи замінити джинси.

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"Такий інструмент, як Fashion ++, дозволить створити образ, заснований на персоналізованих радах по стилю (користувачі зможуть вибирати зразки, на які треба орієнтуватися програмі). Також він допоможе дизайнерам придумати нові рішення для поліпшення зовнішнього вигляду", – говорить один з творців сервісу Крістен Грауман.

На відміну від деяких інших сервісів, Fashion ++ просто дає рекомендації – без нав'язування покупок нових речей. Також він створює "немодні" образи, щоб показати користувачам, як не треба одягатися.

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