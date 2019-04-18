Науковці зруйнували популярний міф про здорове харчування

Учені вирішили раз і назавжди спростувати популярний міф, пов'язаний зі здоровим харчуванням. Виявилося, що здорове харчування не має серйозного впливу на продовження тривалості вашого життя, а також не рятує від інфаркту або раку.

Останнім часом здорове харчування стало загальносвітовим трендом. Існує стійка думка про безсумнівну користь такого харчування для збереження здоров'я та високої тривалості життя. Але австрійське видання Der Standard опублікувало статтю Гюнтера Брандштеттера, і в ній журналіст стверджує: подібне реноме, яке сформувалося навколо здорового харчування, – не більше, ніж міф.

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Брандштеттер посилається на результати наукового проекту під назвою "Ініціатива заради здоров'я жінки", під час якого вчені вели 8-річне спостереження за двома групами жінок, які дотримувалися різного харчування. В одній групі їли овочі, фрукти і їжу з низьким вмістом жирів і великим вмістом клітковини, друга група жінок дотримувалася свого звичного раціону.

При підбиванні підсумків експерименту з'ясувалося, що показники здоров'я та параметри функцій організму у жінок у двох групах майже не відрізняються. Як пише Der Standard, навіть жінки, що харчувалися за типом середземноморської дієти, яка має на увазі великий вміст овочів, риби і оливкової олії, не продемонстрували істотних переваг у своїй захищеності від важких хвороб. Зокрема, в групі, яка харчувалася з акцентом на оливкову олію, на діабет другого типу захворіли 6,9% осіб, тоді як в групі, в якій харчувалися як завжди, – 8,8% осіб. Тобто, абсолютне зниження ризику виникнення діабету склало лише 1,9% – вкрай незначний розрив, щоб користь здорового харчування здавалася незаперечною.

Утім, це не означає, що потрібно вживати шкідливу їжу!

Водночас автор Der Standard зазначає: дані результати не означають, що здоровим харчуванням можна нехтувати. Можливо, воно і не є порятунком від раку або ранньої смерті, але, у свою чергу, нездорове харчування підвищує ймовірність постраждати через важкі захворювання. Зокрема, надмірне вживання цукру пов'язане з розвитком діабету, а трансжирів – з розвитком серцево-судинних патологій.

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