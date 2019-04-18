На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Науковці зруйнували популярний міф про здорове харчування
-
- 28
Учені вирішили раз і назавжди спростувати популярний міф, пов'язаний зі здоровим харчуванням. Виявилося, що здорове харчування не має серйозного впливу на продовження тривалості вашого життя, а також не рятує від інфаркту або раку.
Останнім часом здорове харчування стало загальносвітовим трендом. Існує стійка думка про безсумнівну користь такого харчування для збереження здоров'я та високої тривалості життя. Але австрійське видання Der Standard опублікувало статтю Гюнтера Брандштеттера, і в ній журналіст стверджує: подібне реноме, яке сформувалося навколо здорового харчування, – не більше, ніж міф.
І ще: Цей простий продукт допоможе вам нормалізувати рівень цукру в крові
Брандштеттер посилається на результати наукового проекту під назвою "Ініціатива заради здоров'я жінки", під час якого вчені вели 8-річне спостереження за двома групами жінок, які дотримувалися різного харчування. В одній групі їли овочі, фрукти і їжу з низьким вмістом жирів і великим вмістом клітковини, друга група жінок дотримувалася свого звичного раціону.
При підбиванні підсумків експерименту з'ясувалося, що показники здоров'я та параметри функцій організму у жінок у двох групах майже не відрізняються. Як пише Der Standard, навіть жінки, що харчувалися за типом середземноморської дієти, яка має на увазі великий вміст овочів, риби і оливкової олії, не продемонстрували істотних переваг у своїй захищеності від важких хвороб. Зокрема, в групі, яка харчувалася з акцентом на оливкову олію, на діабет другого типу захворіли 6,9% осіб, тоді як в групі, в якій харчувалися як завжди, – 8,8% осіб. Тобто, абсолютне зниження ризику виникнення діабету склало лише 1,9% – вкрай незначний розрив, щоб користь здорового харчування здавалася незаперечною.
Водночас автор Der Standard зазначає: дані результати не означають, що здоровим харчуванням можна нехтувати. Можливо, воно і не є порятунком від раку або ранньої смерті, але, у свою чергу, нездорове харчування підвищує ймовірність постраждати через важкі захворювання. Зокрема, надмірне вживання цукру пов'язане з розвитком діабету, а трансжирів – з розвитком серцево-судинних патологій.
Читайте також: Перепелині яйця: корисні властивості і чому їх треба їсти
- 18 квітня
-
22:54Rammstein показав Херсон у тизері до нового альбому: дивіться відео
-
22:23Науковці зруйнували популярний міф про здорове харчування
-
21:53Настя Каменських позувала у сукні на голе тіло
-
21:47Володимир Зеленський представив свою команду: Комаровський і Ко
-
21:42Собача шерсть проти бороди: учені розповіли, що чистіше
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
21:23Вчені знайшли першу молекулу у Всесвіті
-
21:13Galaxy Fold розібрали: що виявили блогери всередині смартфона?
-
21:0119 квітня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:50Трамп виклав кумедне фото з глибоким сенсом у стилі Гри престолів
-
20:43Цей простий продукт допоможе вам нормалізувати рівень цукру в крові
-
20:31Ток-шоу Право на владу: дивитися онлайн прямий ефір із Зеленським
-
20:22Вчені спростували головні міфи про сон
-
20:13Золота жар-птиця 2019: оголошені переможці престижної музичної премії
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
19:52Укрзалізниця запускає потяг Дніпро – Перемишль: вартість квитка
-
19:42Без мережі: Apple удосконалить функцію Знайти iPhone
-
19:32Метро Києва змінить режим роботи через дебати: графік 19 квітня
-
19:13Смартфон OnePlus 7 отримає відразу три версії
-
19:04ПриватБанк відповів вкладникам, чи вплине рішення суду на роботу банку
-
18:555 місць в будинку, де категорично не можна ховати гроші
-
18:43Історик розповів, чим частували пасажирів Титаніка
-
18:32Зеленський не прийде на офіційні дебати в студії Суспільного
-
18:26Як красуня-дружина надихає лідера Шахтаря на перемоги: гарячі фото
-
18:14Справжня легенда: тюнер удосконалив старенький Trabant
- 18 квітня
-
21:47Володимир Зеленський представив свою команду: Комаровський і Ко
-
20:31Ток-шоу Право на владу: дивитися онлайн прямий ефір із Зеленським
-
17:21Леон через 25 років: як змінилися улюблені герої фільму
-
15:30З'явився новий рейтинг кандидатів у президенти України на вибори 2019
-
14:45Сакури в України: коли і куди поїхати, щоб помилуватися цвітінням
-
12:00Тест для кмітливих. Вгадай, хто ховається на фото!
-
09:28Дебати на НСК Олімпійський: про що домовилися кандидати
-
07:15Яку погоду очікувати в Україні 18 квітня
- 17 квітня
-
21:54Науковці розповіли, як красиві люди ставляться до сексу
-
19:24Вихідні у квітні 2019 в Україні: коли і скільки вихідних на свята
-
18:00Сороміцькі анекдоти: веселі жарти про стосунки та секс (18+)
-
14:50Сексуальний гороскоп для чоловіків: характеристика знаків Зодіаку
-
13:25Порошенко погодився на дебати 19 квітня на Олімпійському: названо час
-
11:50Як довго я на тебе чекала: чим закінчився серіал і чи буде продовження
-
09:00Зеленський розповів, хто отримає квитки на дебати 19 квітня
-
07:15Потепління і дощі: прогноз погоди 17 квітня в Україні
- 16 квітня
-
20:19Як виглядала Вітні Х'юстон на початку своєї кар'єри
-
18:21Відпочинок весною: чому варто поїхати в Альпи
-
16:30ТЕСТ: Вгадай, яке фото зроблене в Україні!
-
15:29Зеленський чи Порошенко: новий рейтинг і прогноз на 2 тур виборів 2019
-
14:07Спогади про Собор Паризької Богоматері: реакція зірок на пожежу в Нотр-Дамі
-
12:13Ідеальний гаджет для справжніх бороданів: огляд тримера від Philips
-
11:51Собор Паризької Богоматері: історія та цікаві факти про Нотр-Дам де Парі
-
07:15Дощі зі снігом: прогноз погоди 16 квітня в Україні
- 15 квітня
-
22:01Гра престолів 2019: найкращі жарти і меми про 1 серію 8 сезону