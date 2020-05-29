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Науковці зняли восьминога на рекордній глибині: фотофакт

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Науковці зняли восьминога на рекордній глибині: фотофакт - фото 1

Найбільш глибоководний восьминіг світу потрапив на знімок. Його вдалося сфотографувати спеціальною камерою на рекордній глибині – близько семи тисяч метрів.

Вчені зняли восьминога роду Grimpoteuthis на дні Зондського жолоба – глибокої западини Індійського океану. Фото зробив Алан Джеймісон, який відомий тим, що першим використав лендери. Це пристрої, які спускають з наукових кораблів на дно, звідки вони знімають все, що пропливає повз. Часто перед камерою кріплять наживку, щоб зацікавити мешканців морських глибин.

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Унікального восьминога ще називають Дамбо через схожість зі слоненям з однойменного мультфільму студії Дісней. У восьминога вушні плавники починаються прямо з голови. Фото двох восьминогів було зроблено на глибині 5760 і 6957 метрів. Представники загону головоногих молюсків мають розміри 43 і 35 сантиметрів.

Науковці зняли восьминога на рекордній глибині: фотофакт - фото 406994

Науковці зняли восьминога на рекордній глибині: фотофакт - фото 406995

Науковці зняли восьминога на рекордній глибині: фотофакт - фото 406996

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Джерело: bbc
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