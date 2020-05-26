Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин

Названі найгаласливіші тварини на Землі

  • 17
Лангусти - фото 1
Лангусти / eurekalert

Звичайні лангусти ​​виявилися найбільш гучними тваринами на Землі. Під водою їх можна почути на відстані близько трьох кілометрів.

Морські біологи, результати дослідження яких наводяться в журналі Scientific Reports, за допомогою підводних мікрофонів записували звуки 24 лангустів в затоці біля берегів Франції.

І ще: Вчені визнали користь котячого муркотіння

Виявилося, що великих лангустів можна було почути на відстані до 100 метрів. Згідно з розрахунками фахівців, в умовах низького шумового забруднення найбільші лангусти (довжиною 13,5 сантиметра) здатні виробляти шум, який буде чути на відстані до трьох кілометрів.

Свій рев, більше схожий на клацання, лангусти видають вусиками, якими труть об хітиновий виступ між очима. На думку вчених, цей звук може допомагати лангустам відлякувати хижаків.

Названі найгаласливіші тварини на Землі - фото 406477

Читайте також: В Італії хлопчик спокійно втік від дикого ведмедя: відео не для слабкодухих

Джерело: eurekalert
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Притула назвав ТОП 5 улюблених українських фільмів, які має побачити кожен
  • 14 травня, 18:10
  • 5110
Дівчина тижня: розкута НЮ-модель Саманта Матіас, яка демонструє тіло у всій красі (18+)
  • 17 травня, 19:20
  • 2347
Відпочинок в Україні 2020: добірка місць, куди можна поїхати під час карантину
  • 16 травня, 19:22
  • 473
Загрузка...
Новини