Названі найгаласливіші тварини на Землі

Звичайні лангусти ​​виявилися найбільш гучними тваринами на Землі. Під водою їх можна почути на відстані близько трьох кілометрів.

Морські біологи, результати дослідження яких наводяться в журналі Scientific Reports, за допомогою підводних мікрофонів записували звуки 24 лангустів в затоці біля берегів Франції.

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Виявилося, що великих лангустів можна було почути на відстані до 100 метрів. Згідно з розрахунками фахівців, в умовах низького шумового забруднення найбільші лангусти (довжиною 13,5 сантиметра) здатні виробляти шум, який буде чути на відстані до трьох кілометрів.

Свій рев, більше схожий на клацання, лангусти видають вусиками, якими труть об хітиновий виступ між очима. На думку вчених, цей звук може допомагати лангустам відлякувати хижаків.

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