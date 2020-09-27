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Науковці знайшли пояснення появи "відьомських" кіл в Африці та Австралії: фотофакт

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Відьомські кола в Африці - фото 1
Відьомські кола в Африці / YouTube

Учені з'ясували, звідки взялися так звані відьомські кола у пустелі Намібії в Африці і на полях в Австралії. Дослідники Геттінгенського університету зробили висновок, що цей феномен пояснюється патерном Т'юрінга – особливістю систем при певних умовах, які генерують просторово-періодичні візерунки.

Так, щоб довести справедливість гіпотези британського математика Алана Т'юрінга, вчені вивчили відьомські кола в Австралії з висоти пташиного польоту за допомогою дронів. За однією з версій, виникнення кіл пояснювалося залежністю рослин від вологи.

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Як виявилося, рослинність отримує вигоду від великих кіл, які забезпечують їй додатковий стік води і підтримують таким способом функціонування екосистеми в умовах посушливого клімату.

Без них ці території перетворилися б у пустелі без рослин з голим грунтом. Таким чином, висновки дослідників підтверджують гіпотезу Т'юрінга про самоорганізацію в нестабільному середовищі проживання.

Науковці знайшли пояснення появи 'відьомських' кіл в Африці та Австралії: фотофакт - фото 427567

Науковці знайшли пояснення появи 'відьомських' кіл в Африці та Австралії: фотофакт - фото 427569

Науковці знайшли пояснення появи 'відьомських' кіл в Африці та Австралії: фотофакт - фото 427568

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Джерело: besjournals.onlinelibrary
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