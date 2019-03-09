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8 березня Серіал Школа Серіал Кріпосна

Науковці знайшли невідомий вид косаток

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Виявлено новий вид китів - фото 1
Виявлено новий вид китів / sciencemag

Дослідники виявили невідомий вид косаток, що мешкають в так званому Південному океані біля берегів Чилі.

Впродовж десятиліть рибалки і туристи розповідали про китів-убивць, які не були схожі на своїх родичів.

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У січні 2019 року вчені помітили недалеко від берегів Чилі кілька косаток, що відрізняються від інших представників цього виду. Дослідникам вдалося взяти кілька зразків тканин нового виду.

У порівнянні з їхніми родичами у нового виду косаток голови більш округлі і менш гладкі, а плавники вужчі і загострені. Також білі плями під їхніми очима зовсім маленькі. Крім того, вони їдять рибу, а не морських ссавців.

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Джерело: apnews
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