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На Тайвані помітили тварину, яку вважали вимерлою

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Димчастий леопард - фото 1
Димчастий леопард / fotostrana

На острові Тайвань був виявлений рідкісний димчастий леопард. В останній раз тварину бачили у дикій природі 36 років тому – в 1983 році, проте офіційно його визнали вимерлим лише в 2013 році.

Відомо, що леопард двічі був помічений під час патрулювання на південно-східній частині острова. За словами професора природознавства з Національного університету Тайдун Лю Чіунг-сі, він не сумнівається в існуванні цієї особи до цього дня.

До теми: Вперше за 35 років в ОАЕ помітили рідкісну тварину

На Тайвані помітили рідкісного леопарда - фото 310652
На Тайвані помітили рідкісного леопарда

Він також упевнений, що леопарди десятки років не з'являлися на людях, тому що проявляли надмірну пильність і обережність.

Варто відзначити, що рейнджери з літа 2018 року спостерігають за прилеглими територіями в надії помітити тайванського димчастого леопарда.

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Джерело: taiwannews
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