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Науковці знайшли метод, який може повністю зупинити ВІЛ

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Як не заразитися на ВІЛ - фото 1
Як не заразитися на ВІЛ / dneprovec

В університетському коледжі Лондона вчені знайшли простий і дієвий спосіб зупинити поширення ВІЛ. Фахівці повели восьмирічне дослідження з сотнями пар і винайшли ефективний метод боротьби з недугою.

Науковці проводили дослідження з тисячею гомосексуальних пар, в яких один з партнерів є носієм ВІЛ. Виявилося, що прийом антиретровірусних засобів не дозволив заразитися жодному зі здорових випробовуваних.

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Антиретровірусна терапія не дозволяє заразитися ВІЛ - фото 325590
Антиретровірусна терапія не дозволяє заразитися ВІЛ

Впродовж 8 років не було зафіксовано жодного випадку передачі ВІЛ між учасниками експерименту. Відзначається, що 15 чоловіків заразилися вірусом у результаті незахищеного сексу з людьми, які не проходили антиретровірусну терапію.

Професор Елісон Роджерс, керівник експерименту, заявила, що "дослідження дають вичерпний доказ того, що для гомосексуальних чоловіків ризик передачі ВІЛ при антиретровірусній терапії дорівнює нулю".

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Джерело: thelancet
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