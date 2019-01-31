Науковці знайшли гігантську печеру у льодовику Антарктиди

Вчені виявили гігантську порожнину у льодовику Туейтса, яка вважається однією з найнебезпечніших у світі. Її висота становить близько 300 метрів, а площа могла б покрити дві третини району Манхеттен.

Антарктида щорічно втрачає понад 250 мільярдів тонн льоду. Останні дослідження показали, що танення відбувається не тільки по краях панцира, але і всередині. За даними досліджень, печера могла вмістити 14 мільярдів тонн льоду, але втратила більшу його частину всього за останні три роки.

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У льодовику знайшли величезну печеру

Вчені давно визначили, що льодовик Туейтса нещільно прилягає до своєї основи, але лише зараз змогли ознайомитися з процесами, які протікають у глибині крижаного масиву.

Порожнина була виявлена ​​за допомогою радарів. Її наявність свідчить, що механізми танення льодів, обумовлені теплими океанськими течіями. Льодовик Туейтса щорічно відступає приблизно на 800 метрів. Він прискорює підйом рівня Світового океану на 4%.

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