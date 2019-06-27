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Науковці змоделювали завоювання людством Чумацького Шляху: відео

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Колонізацію Чумацького Шляху показали на відео - фото 1
Колонізацію Чумацького Шляху показали на відео / 5.ua

Група китайських фахівців розробила комп'ютерну модель, яка демонструвала б найбільш ймовірні маршрути для розселення людства по Чумацькому Шляху. За прогнозами, люди будуть подорожувати на великих зорельотах.

Науковці заявляють, що колонізація нашої галактики можлива лише у тому випадку, якщо людство буде досить підготовлене в технологічному плані. Зокрема, план включає заселення людьми ста найбільш придатних для життя планетних систем. При цьому в них будуть обрані найбільш підходящі для життя планети.

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Що стосується міжзоряних подорожей, то за задумом вчених, вони будуть дуже тривалими. За час подорожі на борту великих зорельотів повинні будуть змінитися сотні тисяч поколінь. Симуляція завершується повним підкоренням людиною Рукава Персея.

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Джерело: gizmodo
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