Земний аналог марсіанської хижі скоро здадуть в оренду

Циліндричний будинок AI SpaceFactory, побудований за допомогою 3D-принтера, дозволить охочим представити себе міжпланетними мандрівниками. Принаймні це дозволить той факт, що його будуть здавати в оренду.

Уже скоро мандрівники зможуть орендувати футуристичний будинок Tera, спроєктований компанією AI SpaceFactory. На початку цього року NASA присудили компанії 500 000 доларів за перемогу в конкурсі 3D-проектів житла для Марса. AI SpaceFactory виступила тоді з розробкою під назвою MARSHA.

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Марсіанська хатина у поданні компанії – це циліндричний будинок, виготовлений за допомогою 3D-принтера з компостованих матеріалів. AI SpaceFactory вирішила створити подібне житло і на Землі і здавати його в оренду охочим. Проєкт отримав назву "Tera".

Будинок Tera розташується у північній частині штату Нью-Йорк на березі річки Гудзон. Всі гроші від оренди будуть спрямовані на фінансування розробок зі стійких технологій майбутнього – такою є місія компанії.

Tera була побудована за допомогою тих же технологій 3D-друку, що і Marsha. Як і марсіанська хатина, земний будинок виготовлений з біополімерного базальтового композиту – матеріалу, зробленого з кукурудзи та цукрового очерету. Матеріал випробовували у NASA і встановили, що він щонайменше на 50 відсотків міцніший і довговічніший за бетон.

Ці технології будуть використовуватися на Землі, і, за словами представників компанії, одного разу вони стануть основою стійкої життя на Червоній планеті.

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