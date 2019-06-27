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Науковці зафіксували у космосі аномальне світло

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Зафіксовано незвичайне світло в космосі - фото 1
Зафіксовано незвичайне світло в космосі / wikipedia

Група вчених зафіксувала у космосі дивну частку світла – аномальні фотони з найвищою енергією в історії спостережень. Виявити їх вдалося за допомогою обсерваторії Gibma Collaboration Tibet Air Shower на Тибетському плато.

Вчені вважають, що частка світла прилетіла з Крабоподібної туманності. Вона стала часткою космічних променів, які випустили залишки наднової.

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Члени команди зосередилися у своєму дослідженні на фотонах, які потрапляють на Землю з віддалених місць. Під час роботи були виявлені 24 зливи, які були ініційованих фотонами, з енергією понад 100 трильйонів електрон-вольт.

Аномальне світло в космосі - фото 336795
Аномальне світло в космосі

У своєму дослідженні вчені виключили з даних для аналізу події реєстрації мюонів. Вони утворюються в результаті зіткнень з атмосферою високоенергетичних протонів і атомних ядер.

Що стосується Крабоподібної туманності, то це залишки наднової, що спалахнула у 1054 році нашої ери. Об'єкт розташований в рукаві Персея, що в 6500 світлових років від Землі.

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Джерело: phys
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