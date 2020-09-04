Науковці заявили, що вживання марихуани знижує рівень IQ

Американські вчені провели дослідження, в результаті якого з'ясували, що вживання марихуани погіршує розумові здібності людини. Важливість дослідження полягає в тому, що частота вживання і доступність наркотику постійно збільшуються.

Автори дослідження спостерігали за тим, як змінювалася робота мозку у майже 1,2 тисячі юнаків та дівчат, які вживали цей наркотик, а також їхніх рідних братів і сестер, які не мали шкідливих звичок.

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"Існує безліч свідчень того, що вживання марихуани негативно впливає на розумові здібності людини. Ми спробували позбутися більшої частини факторів ризику (рівень життя, культура, виховання та ін.), спостерігаючи за змінами стану братів і сестер", – зазначив співавтор роботи, доцент Університету Колорадо Джаррод Еллінгсон.

За словами вчених, навіть помірне вживання марихуани викликало погіршення когнітивних здібностей досліджуваних. Негативні зміни відбулися, зокрема, у вербальній пам'яті, загальному рівні IQ, гнучкості мислення і робочій пам'яті. Важливість роботи полягає в тому, підкреслили медики, що частота вживання і доступність марихуани постійно збільшуються завдяки її легалізації в різних регіонах США та інших державах.

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