Науковці заявили, що нудизм може бути корисним

Попри те, що для багатьох людей нудизм є чимось неправильним, учені заявляють, в цьому занятті можна знайти переваги.

Фахівці провели науковий експеримент, в якому вони намагалися зрозуміти, як роздягання на людях відіб'ється на самооцінці і ставленні до власного тіла.

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Для дослідження експерти запросили 27 чоловіків і 24 жінки, яких випадковим чином розділили на дві групи. Перша група просто спілкувалася і знайомилася один з одним упродовж деякого часу. Друга робила те ж саме, але з однією значною відмінністю – всі були без одягу.

Перед початком експерименту було проведено інструктаж, в якому добровольцям розповіли про правила поведінки. Також вони попередньо заповнили анкету з питаннями про своє тіло і самооцінку.

В кінці дослідження учені заявили, що друга група людей відчувала себе набагато впевненіше і не так критично ставилася до свого тіла. У першої групи результати залишилися попередніми.

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