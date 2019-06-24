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Науковці заявили, що багатство і благополуччя залежать від групи крові

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Як багатство залежать від групи крові - фото 1
Як багатство залежать від групи крові / pexels

Від групи крові залежать багатство і благополуччя. Японські вчені зробили ці висновки за результатами нових досліджень.

За словами фахівців, люди з першою групою в основному прагнуть до лідерства. Вони володіють лідерськими якостями, вміють швидко приймати рішення. Їм притаманні розробка плану для досягнення поставлених цілей і акуратне поводження з фінансами.

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Люди з першою групою крові прагнуть до лідерства - фото 336234
Люди з першою групою крові прагнуть до лідерства

Люди з другою групою крові більш працелюбні і відрізняються завзятістю. Вони сильно засмучуватися не стануть, якщо їхнє життя піде не за планом. При цьому вистачає енергії, щоб доводити до кінця початі справи. У таких людей проблем з грошима не спостерігається.

Солідні заощадження не вміють накопичувати представники третьої і четвертої груп крові. Серед них велика кількість творчих особистостей. Вони більшою мірою схильні до самовираження, а на матеріальні блага уваги звертають менше.

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Джерело: newinform
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