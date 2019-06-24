Науковці заявили, що багатство і благополуччя залежать від групи крові

Від групи крові залежать багатство і благополуччя. Японські вчені зробили ці висновки за результатами нових досліджень.

За словами фахівців, люди з першою групою в основному прагнуть до лідерства. Вони володіють лідерськими якостями, вміють швидко приймати рішення. Їм притаманні розробка плану для досягнення поставлених цілей і акуратне поводження з фінансами.

І ще: Чому краще не затримуватись на роботі: відповідь медиків

Люди з першою групою крові прагнуть до лідерства

Люди з другою групою крові більш працелюбні і відрізняються завзятістю. Вони сильно засмучуватися не стануть, якщо їхнє життя піде не за планом. При цьому вистачає енергії, щоб доводити до кінця початі справи. У таких людей проблем з грошима не спостерігається.



Солідні заощадження не вміють накопичувати представники третьої і четвертої груп крові. Серед них велика кількість творчих особистостей. Вони більшою мірою схильні до самовираження, а на матеріальні блага уваги звертають менше.

Читайте також: Як зібратись з силами та змусити себе працювати влітку