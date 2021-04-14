Науковці з Китаю винайшли "розумне" вікно, яке змінює прозорість

Група китайських учених винайшла розумне вікно з автономним живленням. Воно може швидко ставати прозорим або каламутним і працювати без зарядки протягом декількох днів.

Головна перевага новинки – його здатність самостійно змінювати кількість сонячного світла, яке потрапляє в приміщення. Скло вміє ставати непрозорим, блокуючи ультрафіолетові промені і інфрачервоне світло, пише Nano Energy.

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Вікно самостійно генерує електрику за допомогою механічної енергії і променевої енергії світла. Поєднання "механіки й сяйва" – це абсолютно нова парадигма, кажуть автори розробки. Завдяки цьому вікно може змінювати свою прозорість без занадто великої кількості зовнішньої енергії.

Винахід набагато енергоефективніший у порівнянні зі звичайними вікнами. Наприклад, влітку сонячне світло потрапляє в кімнату, нагріваючи її. З цим борються за допомогою кондиціонерів і вентиляторів, які охолоджують повітря. А розумне вікно буде виконувати ту ж роботу, просто не пропускаючи сонячні промені в кімнату і не даючи їй нагріватися.

Також вони допоможуть сховатися від вулиці або співробітників в офісі. Для цього потрібно змінити прозорість одним натисканням кнопки.

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