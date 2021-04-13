Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Холостяк

Блогер навчив робопса Boston Dynamics мочитися пивом в стакан: відео

  • 15
Блогер навчив робопса Boston Dynamics мочитися пивом в стакан: відео - фото 1

Ентузіаст та фанат Boston Dynamics створив з роботизованого пса справжнього товариша. Спот тепер може підливати пиву у стакан.

Блогер Майкл Рівз зізнався, що хотів придбати робопса Boston Dynamics з того моменту, коли його тільки представили. Але йому відповіли, що робот доступний тільки для будівельних компаній. Через деякий час Рівз побачив спота у відео іншого блогера. Дочекавшись, коли машина надійде в продаж, хлопець задумав здійснити свою "помсту".

І ще: Інженер створив вебкамеру у формі реалістичного людського ока: відео

Завдяки модифікаціям Рівза тепер робот може визначити місце розташування склянки, яка стоїть на підлозі, встати над нею і налити туди струмінь пива з кеги, яка розташована на спині. Програма розпізнає тільки червоні одноразові стакани з білою внутрішньою частиною.

За словами Рівза, його задумка працює бездоганно у 35% випадків. В інших випадках робот проливає пиво повз склянки, перекидає її або просто "мочиться" на підлогу.

Блогер вирішив показати свою розробку представникам Boston Dynamics. Для цього він на машині відправився з Лос-Анджелеса в Бостон. Біля входу в головний офіс компанії він змусив спота помочитися пивом, а потім відправився додому.

Читайте також: Науковці протестували роботизованих собак-поводирів: вони позбавлять роботи справжніх

пропозиції партнерів
Загрузка...
Новини