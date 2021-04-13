Блогер навчив робопса Boston Dynamics мочитися пивом в стакан: відео

Ентузіаст та фанат Boston Dynamics створив з роботизованого пса справжнього товариша. Спот тепер може підливати пиву у стакан.

Блогер Майкл Рівз зізнався, що хотів придбати робопса Boston Dynamics з того моменту, коли його тільки представили. Але йому відповіли, що робот доступний тільки для будівельних компаній. Через деякий час Рівз побачив спота у відео іншого блогера. Дочекавшись, коли машина надійде в продаж, хлопець задумав здійснити свою "помсту".

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Завдяки модифікаціям Рівза тепер робот може визначити місце розташування склянки, яка стоїть на підлозі, встати над нею і налити туди струмінь пива з кеги, яка розташована на спині. Програма розпізнає тільки червоні одноразові стакани з білою внутрішньою частиною.

За словами Рівза, його задумка працює бездоганно у 35% випадків. В інших випадках робот проливає пиво повз склянки, перекидає її або просто "мочиться" на підлогу.

Блогер вирішив показати свою розробку представникам Boston Dynamics. Для цього він на машині відправився з Лос-Анджелеса в Бостон. Біля входу в головний офіс компанії він змусив спота помочитися пивом, а потім відправився додому.

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