Науковці розповіли, чому нам сняться нічні жахіття

Ось, чому вам сняться жахіття / nashiistorii

Кожному снилися погані сни. Одні сновидіння швидко забуваються, а інші – довгий час згадуються зі здриганням. Представники науки проаналізували і з'ясували, чому нам сняться страшні сни.

Як правило, погані сни найчастіше сняться дітям. Однак не менше половини дорослих людей періодично бачить жахіття. Також вчені відзначили, що неприємні сновидіння частіше сняться жінкам, ніж чоловікам.

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Дослідники вважають, що існує 6 причин, чому людям сняться страшні сни.

Психологічні проблеми

Переживання та погані думки частенько таким ось негативним чином проявляються уві сні. Те, про що ви переживаєте, в спотвореному або наполовину спотвореному вигляді, з великою ймовірністю, присниться вночі. У людей в період сильних стресів або тривалих депресій кошмари можуть бути частими і виразними.

Нічні жахіття можуть снитися через психологічні проблеми

Особливості характеру

Дослідження показало, що кошмари частіше сняться творчим людям, емоційним і сприйнятливим натурам. Це такий собі побічний ефект витонченої та творчої натури.

Посттравматичні проблеми

Погані сни сняться людям, які пережили сильні потрясіння: втрата близьких, загрози для життя, пережиті смертельно небезпечні захворювання, сильні фізичні травми.

Важка їжа перед сном

Прийом їжі вночі або перекушування також можуть бути причиною кошмарів. Їжа на ніч змушує організм працювати (перетравлювати їжу) у той час, коли він повинен відпочивати. Вчені встановили, що молочні продукти, спеції та прянощі особливо підвищують ймовірність, що вночі присниться страшний сон.

Спиртні напої

У невеликій дозі алкоголь допоможе заснути, але варто трохи переборщити, ефект буде такий же, як після пізнього перекусу. Тим, кому часто сняться нічні кошмари, краще відмовитися від алкоголю взагалі.

Алкогольні напої негативно впливають на сон / Medical Xpress

Вживання лікарських препаратів

Є низка медичних препаратів, які можуть негативно вплинути на сон: антидепресанти, стероїди, засоби від алергії, а також ліки для лікування старечих захворювань.

Відповідно до твердження Зигмунда Фрейда, сни – це королівська дорога в несвідоме. Також Фрейд стверджував, що сновидіння – це здійснення бажань, думок. Навіть якщо приснився кошмар, після проведення психоаналізу стає зрозуміло, що за ним стоїть.

Не потрібно сприймати кошмари, як виключно негативне явище. Після поганого сну, потрібно розібратися у собі, у свої думках, бажаннях, постаратися зрозуміти, що турбує. Навіть поганий сон – це можливість краще зрозуміти себе.

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