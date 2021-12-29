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Науковці вразили несподіваною заявою про здоров'я зубів: до чого тут бідність
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Згідно з результатами метааналізу, проведеного міжнародною групою вчених, діти заможних батьків частіше хворіють на карієс. Розповідаємо, як науковцям вдалося дійти до таких несподіваних висновків.
Спочатку це може здатися дивним, особливо з урахуванням того, що підлітки із забезпечених сімей з більшою ймовірністю матимуть доступ до регулярної стоматологічної допомоги. Але, враховуючи, наскільки тісно пов'язана дієта з соціально-економічним статусом, це має сенс, пише видання ScienceAlert.
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Роз'їдаюча дія газованих та енергетичних напоїв, а також соків прибрала деякі привілеї, що надаються багатством та освітою.
"Шкідливі харчові звички можуть з'явитися у дітей з усіх соціально-економічних верств, але заможні діти зазнають більш частого впливу цих факторів", – пояснив провідний автор дослідження Халед Ахмед з Університету Гріффіта в Австралії.
Проте добрий стан зубів у дитинстві не скасовує того, що згодом зуби починають псуватися. Особливо в країнах, де кислі продукти – такі як гібіскус, цитрусові, тамаринд та баобаб – їдять часто. І вже у дорослому стані зв'язок між фінансовим становищем і здоров'ям зубів стає прямим.
Згідно з метааналізом, дорослі з вищою освітою менш схильні до розвитку патологічного зношування зубів з часом. Ця група населення не тільки дотримується здоровішого харчування, але і в цілому більш строгих правил гігієни порожнини рота.
Крім того, у забезпечених людей менше шансів зіштовхнутися з іншими проблемами зі здоров'ям, такими як рефлюкс і діабет, які можуть ще більше ускладнити гігієну порожнини рота та догляд за ними.
"Дорослі з нижчим соціально-економічним статусом частіше страждають на зношування зубів через погане харчування, різні захворювання, такі як кислотний рефлюкс, розлади харчової поведінки, стрес і депресія, а також мають обмежений доступ до стоматологічної допомоги", – повідомив Ахмед.
Проте фінансовий добробут все ж таки несе ризики для зубів і в дорослому стані. Численні дослідження у рамках метааналізу показали, що певні звички у заможних людей, такі як використання електричної зубної щітки були пов'язані з великим зносом зубів у дорослих.
"Це говорить про те, що нам необхідно краще інформувати населення про здорову стоматологічну практику", – підсумував автор дослідження.
У роботі міжнародної групи вчених було використано дані 65 досліджень із 30 країн, у яких взяли участь понад 60 000 осіб віком від 6 до 79 років.
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