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Скільки часу треба чистити зуби
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Кожна людина твердо знає, скільки разів на день потрібно чистити зуби – двічі: увечері та вранці. Але про існування винятків із цього правила та про правильну техніку проведення гігієнічної процедури знають далеко не всі.
Багато стоматологів вважають, що чистити зуби слід не менше двох хвилин. Є думка, що треба присвятити чистці зубів три хвилини, по півтори хвилини на верхні та нижні зуби. Але більшість людей не роблять цього, пише ctoma.
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Не можна однозначно сказати, скільки хвилин потрібно чистити зуби, щоб вони залишалися здоровими протягом тривалого часу. В нормі, зуби треба чистити протягом 2-3 хвилин, але точний термін залежить від:
- кількості зубних одиниць
- загального стану ротової порожнини
- наявності ортодонтичних конструкцій
Занадто довго очищати емаль не рекомендують, оскільки тривалий механічний вплив може призвести до травмування. З цієї ж причини люди, які їдять багато сирих фруктів та овочів, часто потребують відновлювальної мінералізації.
Якщо ж тривалість чищення зубів недостатня, то домогтися чистоти не вдасться. На зубах залишаться бактерії, які можуть спричинити серйозні проблеми, такі як гінгівіт або періодонтит. Нещодавні дослідження показали, що зубний наліт може навіть сприяти утворенню атеросклеротичних бляшок в артеріях.
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