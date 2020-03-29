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Науковці вперше записали розмови пінгвінів під водою

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Науковці вперше записали розмови пінгвінів під водою - фото 1

Пінгвіни, виявляється, люблять говорити не тільки на суші, але і під водою. Раніше тільки припускали, що птахи ведуть підводні бесіди, але тепер це і довели. Відповідне підтвердження надали зоологи з університетів Південної Африки і Франції.

Добути аудіозаписи команді вдалося в такий спосіб: фахівці наділи невеликі камери на двадцять пінгвінів трьох видів: королівського, золотоволосого і субантарктичного. Пізніше, вивчивши кілька годин відзнятого матеріалу, вчені зареєстрували понад 200 різних звуків, що видають пінгвіни під водою.

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Ці звуки набагато коротші за ті, що пінгвіни видають на суші. У середньому вони тривають 0,06 секунди.

Значення підводних криків поки достовірно невідомо, але передбачається, що вони допомагають пінгвінам полювати. Вчені помітили, що багато звуків були видані прямо перед тим, як пінгвіни хапали рибу, тобто можливо, що так птиці намагаються оглушити або дезорієнтувати жертву. Ще одна версія припускає, що так пінгвіни просто "хвалилися" видобутою їжею.

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Джерело: smithsonianmag
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