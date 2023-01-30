Науковці визначили, як часто потрібно вставати, якщо у вас сидяча робота

Для тих, хто працює постійно у сидячому режимі протягом довгого періоду часу, важливо рухатися, щоб не було проблем зі здоров'ям. Експерти зазначили, після якого періоду сидіння варто пройтися. Далі – дізнайтеся подробиці!

Лікар Наталія Сіліна зазначає, що запобігти шкоді від тривалого сидіння можна. Нові дослідження виявили, що заняття спортом кілька разів на тиждень не дорівнює періодичній активності під час сидячої роботи.

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Медики радять менше сидіти та більше рухатися. Але що робити, якщо ваша робота вимагає тривалого сидіння? Вихід є!

Під час дослідження, фахівці перевіряють дієвість кількох варіантів:

1 хвилина ходьби кожних 30 хвилин сидіння

1 хвилина через 60 хвилин

5 хвилин кожних 30 хвилин

5 хвилин що 60 хвилин

жодної ходьби

Дослідники спостерігали за здоровими дорослими (40-60 років), які сиділи у кріслах протягом 8 годин у лабораторії, вони могли працювати за комп'ютером та користуватися телефоном. Їм періодично вимірювали артеріальний тиск та рівень цукру в крові.

Результати дослідження показали, що оптимальний варіант чергування активності та сидіння – 5 хвилин ходьби на 30 хвилин сидіння.

Це єдиний варіант, який суттєво знижував й рівень цукру й артеріальний тиск.

Щодо перерви в 1 хвилину на ходьбу кожні 30 хвилин сидіння, то такий варіант теж мав помірні переваги, а от інші варіанти взагалі не впливали на фізичний стан.

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