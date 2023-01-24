Міф або правда – чи допомагає сода та молоко від печії

Платформа доказової інформації про здоров'я під час війни "Бережи себе" застерігає від необачних способів самолікування. Читайте далі та дізнайтеся про дію соди й молока на відчуття печії!

Нерегулярне харчування, гостра та жирна їжа, а також інші нездорові звички можуть призвести до печії.

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Печія – це пекуче неприємне відчуття в верхній частині живота, за грудиною, внаслідок підвищення рівня кислотності в шлунку, що викликає також кислий й гіркий смак в роті.

Щоб прибрати відчуття печії, українці часто вдаються до самолікування, випивають склянку молока або "питну" соду. Фахівці "Бережи себе" застерігають: це небезпечний і неефективний міт!

Симптоми печії з'являються через закидання вмісту шлунку в стравохід. Це може відбуватися через різі причини – від підвищення кислотності до деяких видів гастриту. Якщо печія турбує тебе регулярно, варто відвідати гастроентеролога/иню, який/яка призначить тобі відповідне лікування, – йдеться у коментарі від "Бережи себе".

Також у платформі розповідають, чому молоко та сода не діють.

Тому що при взаємодії соди з кислотою в шлунку утворюється вуглекислий газ. Спершу йде полегшення, але через деякий час симптоми тільки погіршуються. Адже вуглекислий газ стимулює клітини шлунку виробляти більше шлункового соку з кислотою. Так же працює й казеїн – основний білок молока.

Тож якщо регулярно запивати печію содою або молоком, це загрожує шлунку ерозіями та виразкою.

Тому варто пам'ятати: печія, як і будь-який інший загрозливий симптом – це червоний прапорець для консультації з лікарем.

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