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8 березня Серіал Школа Серіал Кріпосна

Науковці виявили втрачені артефакти Тутанхамона

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Фараон Тутанхамон вважається одним із найяскравіших правителів - фото 1
Фараон Тутанхамон вважається одним із найяскравіших правителів / National Geographic

У сховищі Луксорського музею були виявлені відсутні деталі мініатюрної моделі човна, похованого разом з давньоєгипетським царем Тутанхамоном.

Коробка з артефактами, упакована Говардом Картером – британським археологом, який вперше відкрив гробницю Тутанхамона в 1922 році – була недавно виявлена ​​у коморі в Луксорському музеї. Вона вважалася загубленою з 1973 року.

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"Це найбільш захоплююче відкриття в моїй кар'єрі", – сказав Мохамед Атвал, директор археологічного і інформаційного музею, який виявив артефакти.

Фараон Тутанхамон (1341-1323 рік до нашої ери) вважається одним із найяскравіших правителів Стародавнього Єгипту епохи Нового Царства. Він помер за загадкових обставин у віці 20 років, що до цього дня інтригує уми багатьох вчених по всьому світу. Крім того, привертає увагу і його "проклята" гробниця, яка нібито погубила відразу декількох вчених, які її розкрили.

Науковці виявили втрачені артефакти Тутанхамона - фото 312460

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Джерело: livescience
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