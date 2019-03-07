Науковці виявили втрачені артефакти Тутанхамона

У сховищі Луксорського музею були виявлені відсутні деталі мініатюрної моделі човна, похованого разом з давньоєгипетським царем Тутанхамоном.

Коробка з артефактами, упакована Говардом Картером – британським археологом, який вперше відкрив гробницю Тутанхамона в 1922 році – була недавно виявлена ​​у коморі в Луксорському музеї. Вона вважалася загубленою з 1973 року.

І ще: У Єгипті знайшли незвичайного Сфінкса: фотофакт

"Це найбільш захоплююче відкриття в моїй кар'єрі", – сказав Мохамед Атвал, директор археологічного і інформаційного музею, який виявив артефакти.



Фараон Тутанхамон (1341-1323 рік до нашої ери) вважається одним із найяскравіших правителів Стародавнього Єгипту епохи Нового Царства. Він помер за загадкових обставин у віці 20 років, що до цього дня інтригує уми багатьох вчених по всьому світу. Крім того, привертає увагу і його "проклята" гробниця, яка нібито погубила відразу декількох вчених, які її розкрили.

Читайте також: Археологи знайшли в Китаї стародавній "еліксир безсмертя"