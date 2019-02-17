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Науковці виявили в Австралії величезну стежку динозаврів

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Палеонтологи знайшли найбільшу стежку динозаврів - фото 1
Палеонтологи знайшли найбільшу стежку динозаврів / cultinfo

Австралійські палеонтологи виявили у Квінследі доріжку із скам'янілих слідів динозаврів. По стежці проходили представники трьох різних видів динозаврів – зауроподів, орнітоподів і тероподів.

Це найбільш чіткі відбитки динозаврів, знайдені на території Австралії. На думку вчених, це стежка, по якій проходили представники трьох різних видів динозаврів – зауроподів, орнітоподів і тероподів. Примітно, що подібне сусідство зустрічається неймовірно рідко.

До слова: Науковці виявили новий гігантський вид динозаврів

Найбільший слід залишив зауропод. Сліди орнітопода і теропода виявилися набагато меншими. Вік знахідки оцінений приблизно у 95 мільйонів років. Довжина стежки перевищує 40 метрів, що робить її найдовшою з відомих.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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