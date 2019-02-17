Науковці виявили в Австралії величезну стежку динозаврів

Австралійські палеонтологи виявили у Квінследі доріжку із скам'янілих слідів динозаврів. По стежці проходили представники трьох різних видів динозаврів – зауроподів, орнітоподів і тероподів.

Це найбільш чіткі відбитки динозаврів, знайдені на території Австралії. На думку вчених, це стежка, по якій проходили представники трьох різних видів динозаврів – зауроподів, орнітоподів і тероподів. Примітно, що подібне сусідство зустрічається неймовірно рідко.

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Найбільший слід залишив зауропод. Сліди орнітопода і теропода виявилися набагато меншими. Вік знахідки оцінений приблизно у 95 мільйонів років. Довжина стежки перевищує 40 метрів, що робить її найдовшою з відомих.

The tracks discovered by the awesome team at the Australian Age of Dinosaurs Museum are 95 million years old.

The find includes 20 tracks made by a sauropod – a dinosaur that stood up to 18 metres tall and weighed up to 30 tonnes.#qldpol @AAOD_QLD @OUTBACK_QLD @teqld pic.twitter.com/RU4gsvJVvY — Kate Jones (@katejonesqld) February 14, 2019

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