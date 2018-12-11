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Науковці виявили ще одну причину появи карієсу

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На появу карієсу може впливати генетика - фото 1
На появу карієсу може впливати генетика / franklinsmiles

Учені зуміли виявити прямий зв'язок між генетичними мутаціями і дефектами зубної емалі.

Генетичні причини карієсу були виявлені антропологами досить давно через різну схильність цієї хвороби людей різних рас.

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Ученим з університету Цюриха (Швейцарія) вдалося виявити генетичний комплекс, який відповідає за формування зубної емалі. Мутація гена у цій області посилює ризик захворювання.

Несподівана причина появи карієсу - фото 294617
Несподівана причина появи карієсу / The House of Wellness

Вчені з Центру зубної медицини при Інституті молекулярної біології досліджували в лабораторних умовах мишей з різними мутаціями білків зубної емалі. Всі ці миші мали явні дефекти зубної емалі. І вчені зуміли виявити прямий зв'язок між генетичними мутаціями і дефектами зубної емалі.

Відкриття швейцарських вчених дозволяє краще зрозуміти процеси формування зубної емалі та розвитку карієсу. Виявилося, що ризик виходить не тільки від бактерій порожнини рота, але також у надійності самих зубів і їх витривалості.

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Джерело: Med2
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