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Науковці виявили нову користь кави

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Користь кави - фото 1
Користь кави / pexels

Вчені з Техаського університету в США довели, що кава підвищує рухливість м'язів кишечника і пригнічує ріст бактерій незалежно від змісту кофеїну.

Відзначається, що під час експерименту, щурам давали звичайну каву і без кофеїну впродовж трьох днів. Фахівці простежили за змінами в мікробному складі фекальних мас гризунів і виявили, що загальна кількість бактерій зменшувалася.

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Кава підвищує рухливість м'язів кишечника - фото 329012
Кава підвищує рухливість м'язів кишечника

Крім того, вплив 1,3% і 3% розчином кави на культури кишкових мікроорганізмів в чашках Петрі також пригнічував ріст бактерій. Після прийому кави м'язи в нижніх відділах товстого кишечника щурів стали краще скорочуватися. Крім того, напій стимулював реакцію м'язів при безпосередньому впливі на тканини в лабораторних умовах.

Результати вказують, що необхідні додаткові дослідження для визначення ефективності кави в лікуванні післяопераційного запору або кишкової непрохідності. Крім того залишається з'ясувати, чи сприяє кава нормальній мікрофлорі кишечника чи патогенній.

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Джерело: eurekalert
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