Науковці виявили несподіваний зв'язок між поставою та настроєм

Невербальна поведінка (мова тіла) може багато розповісти про проблеми, які переживає людина, навіть глибоко всередині. Ученим вдалося з'ясувати, який зв'язок між настроєм і поставою, а також чому він виникає.

Експерти вважають, що постава залежить від емоційного стану, який відчуває людина у поточний момент. Коли людина погано себе почуває або їй незатишно, вона мимоволі стискається, намагаючись стати меншою і навіть непомітнішою. У періоди радості, позитивного сплеску емоцій люди намагаються випрямитися, розправити груди.

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Учені вважають, що такі й аналогічні невербальні ознаки свідчать про емоційний стан людей. Постава особливо пов'язана з емоціями. Негативні думки проявляються у вигляді опущеної верхньої частини тіла, а позитивні емоції – у вигляді випрямленої спини. Таким способом можна визначити, які почуття людини ховаються за невербальними проявами. Зв'язок постави й емоцій обумовлений ​​наявністю у хребті безлічі нервових закінчень, що взаємодіють з центральною нервовою системою.

Ваша постава може свідчити про поганий настрій

Ще один важливий нюанс – коли спинні нерви стискаються, настрій може коливатися від поганого до хорошого. Так може відбуватися через малорухливий спосіб життя, наприклад, через тривалий час сидіння за столом. Погана постава викликає не тільки перепади настрою, а й болісні відчуття в спині. Крім того, сутулість виглядає непривабливо.

Експерти рекомендують стежити за поставою, виконувати фізичні вправи та періодично проходити курси масажу, щоб завжди почуватися та виглядати впевнено!

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