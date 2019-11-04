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Науковці відтворили обличчя тисячолітньої жінки-вікінга

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Науковці відтворили обличчя тисячолітньої жінки-вікінга - фото 1

Британські вчені показали гіпотетичний портрет жінки, яка загинула в бою на території Норвегії тисячі років тому. До цього вчені припускали, що виявлений скелет належав жінці-заручниці, однак тепер з'ясувалося, що вона була воїном.

Повідомляється, що це перші знайдені останки жінки-вікінга з травмою, яку вона отримала під час битви. На її чолі виявили вм'ятину від меча. Чи стала ця рана причиною смерті – не факт, оскільки дослідники виявили на ній ознаки загоєння. Скелет войовниці був похований разом з мечем, списом, сокирою і стрілами.

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Реконструкцію проводив старший викладач університету Данді Керолайн Еролін. За її словами, портрет не може бути точним на всі сто відсотків, проте він близький до оригіналу. Настільки близький, "що жінку могли б впізнати знайомі".

Науковці відтворили обличчя тисячолітньої жінки-вікінга - фото 365831

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Джерело: theguardian
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