Науковці порівняли почуття гумору у чоловіків і жінок

Дослідники з Університету Північної Кароліни проаналізували десятки досліджень, які підтверджують відмінності в почутті гумору чоловіків і жінок.

Так, на думку авторів нового дослідження, існує поширений стереотип, що чоловіки смішніші, ніж жінки. Цей стереотип поділяють як чоловіки, так і жінки, але, зрозуміло, той факт, що він існує, не означає, що це правда. Тому науковці вирішили провести перевірку цього стереотипу.

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"Ми провели систематичний огляд, відомий як метааналіз, метод, при якому дослідники збирають всі доступні дані по цій темі, які відповідають певним критеріям, визначеним дослідниками. У нашому випадку ми включили тільки ті дослідження, які об'єктивно оцінювали здатність гумору. Ми виключили дослідження, в яких люди оцінювали свої власні гумористичні здібності, через те, що більшість людей вважають, що у них почуття гумору вище середнього. Ми також не включили дослідження, в яких стать людини була відома оцінювачу", – пояснює Джил Грінграсс, психолог, дослідник еволюції гумору, один з авторів нового дослідження.

Грінграсс з колегами змогли знайти 28 досліджень з 36 незалежними зразками, які відповідали критеріям. Об'єднана вибірка включала 5057 учасників (67% жінок). Дослідження були з різних країн (США, Великобританія, Угорщина, Німеччина, Ізраїль та ін.). Аналіз даних показав, що чоловіки в цілому були оцінені як більш смішні, ніж жінки. У статистичному технічному відношенні величина ефекту становила 0,32, або приблизно третину стандартного відхилення. Це вважається невеликою або середньою різницею.

"Чому чоловіки мають вищу гумористичну здатність, ніж жінки в середньому? Цілком можливо, що уявлення про те, що жінки менш смішні, настільки поширене, що соціальні сили перешкоджають дівчаткам і жінкам розвивати і виражати свій гумор, роблячи жінку менш схильною до того, щоб її сприймали як веселу", – підкреслив Грінграсс.

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