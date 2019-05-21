Науковці відтворили найгучніший звук

Команда фахівців відтворила найгучніший у світі підводний звук! У повітрі гучність звуку не може перевищувати 194 децибелів.

У воді ж вона досягає 270 децибелів.

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Використовуючи рентгенівський лазер SLAC Linac Coherent Light Source (LCLS), дослідники вистрілили мікро-струменем води діаметром від 14 до 30 мікрометрів, щоб створити звуковий тиск вище 270 децибелів. Коли короткі рентгенівські імпульси потрапляли у воду, вона випаровувалася і продукувала ударну хвилю, яка після проходила крізь струмінь, створюючи зони високого і низького тиску (іншими словами, дуже гучний підводний звук).

Дослідники виявили, що, як тільки інтенсивність цього звуку перевищила певний поріг, вода перетворювалася на маленькі наповнені паром бульбашки, які відразу ж руйнувалися в процесі, званому кавітацією. За словами команди, відкриття має вагому академічну цінність.

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