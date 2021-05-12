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Науковці відкрили новий вид стресової реакції за кермом: як вона проявляється у водіїв

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Стрес за кермом - фото 1
Стрес за кермом / carhack

Кермуючи машиною, водії часто можуть відчути пульсацію при великій швидкості, або ж просто переміщаючись по місту. Проте мало хто розуміє, як цей процес може впливати на нервову систему.

У новому дослідженні учені лабораторії університету Х'юстону вивчили фізіологічні ефекти прискорення. Учасники експерименту просто роз'їжджали містом в районі Браян-Коледж-Стейшн (штат Техас). Під час цього були надані комфортні умови водіння з невеликими пробками і гарною погодою, але попри це науковцям вдалося зафіксувати у водіїв незвичайну стресову реакцію.

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За словами дослідників, близько половини добровольців відчули перезбудження – це підвищені стресові прояви внаслідок частих зупинок і їзди по місту навіть на відносно повільних швидкостях.

Ми називаємо це явище "прискореним збудженням", – сказав професор комп'ютерних наук Іоанніс Павлідіс.

Науковці відкрили новий вид стресової реакції за кермом: як вона проявляється у водіїв - фото 459111

"Прискорене збудження" звучить як щось з "Форсажу", але це не приємне чи позитивне відчуття, а форма гострої стресової реакції, яка вказує на те, що водії почуваються перевантаженими стресовими факторами.

В цьому експерименті реакцію на стрес у 11 учасників спостерігали за допомогою автомобільної тепловізійної камери, яка вимірювала рівень периназального потовиділення – мимовільної реакції, що вказує на порушення симпатичної нервової системи. Водночас комп'ютер записував прискорення, швидкість і рульове управління автомобіля.

Як показали результати дослідження, абсолютно непримітних умов, з якими водій стикається кожен день, досить, щоб викликати значну реакцію збудження на прискорення приблизно у половини водіїв. Проте поки невідомо, чому деякі люди відчувають підвищений стрес через прискорення, але команда передбачає, що це може бути частково пов'язане з генетичною схильністю.

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