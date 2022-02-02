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Науковці відкрили новий вид крихітних ос, яких назвали на честь пабу

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Науковці відкрили новий вид крихітних ос, яких назвали на честь пабу - фото 1

Американським ученим знадобилося 4 роки, аби ідентифікували новий вид галових ос. Ці комахи залишають свій будинок всього на два дні і потім вмирають.

Мініатюрні оси досягають довжини близько 1 мм. Як пише Science Alert, їх назвали Neuroterus valhall ("Вальхалла"). Свою назву комахи отримали на честь студентського паба Valhalla, що розташований на території університету в Х'юстоні.

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Науковці відкрили новий вид крихітних ос, яких назвали на честь пабу - фото 494700

Складність завдання вчених у тому, що паразитичні галові оси мало вилазять назовні. Більшість свого життя ці крихітні комахи живуть у коконоподібних новоутвореннях на листі, квітах та стеблах дубів. Навесні вони мають всього пару днів, щоб спаритися і відкласти яйця, перш ніж вони помруть.

Тому дослідникам з Університету Райса знадобилося чотири роки, щоб описати осу, знайдену просто на задньому дворі.

Більшу частину року вчені, які вивчають цих комах, терпляче чекають. Потім вони мають швидко діяти, тримаючи в руках збільшувальне скло.

Галові оси утворюють складні харчові мережі в екосистемах, впливаючи не тільки на дуб, в якому живуть, а й на паразитів, які їх поїдають. Якщо оса вимре, це призведе до ефекту доміно.

Науковці відкрили новий вид крихітних ос, яких назвали на честь пабу - фото 494699

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