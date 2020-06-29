Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин ЗНО

Вірять усім підряд: названі найнаївніші знаки Зодіаку

  • 165
Наївні люди - фото 1
Наївні люди / yourtango

Астрологи вирішили з'ясувати, які знаки Зодіаку занадто наївні і проникливі. Після тривалої роботи вони виділили три таких знаки.

Терези. Цей знак трохи наївний, але він завжди знає, як себе захистити, вибираючи дипломатичний шлях вирішення конфлікту. Сила – це не його метод, він всіма можливостями обходить незручні ситуації, проявляючи хитрість. Часто Терези нерішучі, що не найкращим чином відбивається на їх житті.

І ще: Гороскоп на 29 червня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку

Телець. Дуже наївний знак. Телець завжди розуміє, коли його використовують, ображають і знущаються, але вважає за потрібне промовчати і не реагувати. У нього величезне терпіння, яке він розвинув заради свого спокою (дуже не любить вступати в конфлікти). Так, якийсь час він пам'ятає про образу, але потім з легкістю забуває.

Риби. Цей знак живе в світі казок, тому, якщо йому розповісти вигадану історію, він одразу повірить, а правду сприйме як брехню. Риби наївні. У відносинах вони звикли підкорятися, їх легко ввести в оману. Їм не вистачає розумових здібностей, щоб розгледіти ворога.

Вірять усім підряд: названі найнаївніші знаки Зодіаку - фото 412976

Це цікаво: Які знаки Зодіаку мандрують найбільше

Джерело: yourtango
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Літній відпочинок в Україні 2020: огляд ТОП 15 місць, куди варто поїхати
  • 12 червня, 15:00
  • 8768
Від Кароль до Нікітюк: як виглядали б українські зірки, якби були чоловіками
  • 24 червня, 19:00
  • 8576
Як змінилася найсексуальніша модель з вітиліго Вінні Харлоу
  • 25 червня, 16:21
  • 549
Загрузка...
Новини