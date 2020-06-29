Вірять усім підряд: названі найнаївніші знаки Зодіаку

Астрологи вирішили з'ясувати, які знаки Зодіаку занадто наївні і проникливі. Після тривалої роботи вони виділили три таких знаки.

Терези. Цей знак трохи наївний, але він завжди знає, як себе захистити, вибираючи дипломатичний шлях вирішення конфлікту. Сила – це не його метод, він всіма можливостями обходить незручні ситуації, проявляючи хитрість. Часто Терези нерішучі, що не найкращим чином відбивається на їх житті.

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Телець. Дуже наївний знак. Телець завжди розуміє, коли його використовують, ображають і знущаються, але вважає за потрібне промовчати і не реагувати. У нього величезне терпіння, яке він розвинув заради свого спокою (дуже не любить вступати в конфлікти). Так, якийсь час він пам'ятає про образу, але потім з легкістю забуває.

Риби. Цей знак живе в світі казок, тому, якщо йому розповісти вигадану історію, він одразу повірить, а правду сприйме як брехню. Риби наївні. У відносинах вони звикли підкорятися, їх легко ввести в оману. Їм не вистачає розумових здібностей, щоб розгледіти ворога.

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