NASA планує відправити зонд на Титан

Впродовж року фахівці повинні вирішити, чи потрібно відправляти зонд до найбільшого супутника Сатурна – Титана.

Вчені планують об'єднати технологію наземних безпілотників і інструменти, відточені при дослідженні Марса, щоб досліджувати складні хімічні реакції, які відбуваються на найбільшому супутнику Сатурна.

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Місія Dragonfly на Титані

"На перший погляд, я думаю, що багато людей думають, що опис Dragonfly звучить абсолютно неймовірно. Це не тільки неймовірно захоплююча концепція з дивовижною, чарівною наукою, але також і здійсненне – це дійсно реально з інженерної точки зору", – розповіла заступник головного дослідника місії Мелісса Трейнер.

Якщо місію Dragonfly підтвердять, то запуск плануватимуть на 2025 рік, а прибуття на Титан – у 2034 році. Dragonfly може піднятися з поверхні Титана і полетіти, використовуючи ядерне джерело енергії.

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