Науковці створили унікальний шарф, здатний замінити медичні маски

Вчені Манчестерського університету технологій пропонують захищатися від коронавірусу спеціальним шарфом. Його можна комфортно носити годинами, а також прати і спокійно доторкатися руками.

Характеризуючи свій винахід, вчені стверджують, що новий шарф м кращий за медичну маску. По-перше, тканина щільніше прилягає до носа і рота, оскільки обв'язується повністю навколо обличчя і голови. По-друге, хірургічні маски не можна носити довше як дві години, вони викликають сильний дискомфорт, і люди часто торкаються до них руками, що підвищує ризик інфікування.

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"Шарф підходить для багатогодинного носіння і неприємних відчуттів не створює", – говорять творці шарфа. Однак найголовніша відмінність новинки – спеціальна хімічна оболонка тканини, з якої виготовили цей аксесуар.

"До неї приклеюється вірус, що атакує людину повітряно-крапельним шляхом. Він не може пройти крізь оболонку з цими речовинами і втрачає активність. У тканинах містяться білкові компоненти, схожі на ті, що є у верхніх дихальних шляхах людини, які проходять через рот, ніс, синусові пазухи, а також дихальне горло. Ці компоненти допомагають утримувати і знешкоджувати патогени", – пояснюють учені.

Біолог і один з творців шарфа доктор Алан Грін вважає, що, опинившись в шарфі, вірус зіткнеться з тими ж реакціями, що і в організмі. "Відмінність в тому, що в тканинах шарфа клітин немає, і заражати йому нічого. Він швидко втратить активність і помре", – говорить Грін.

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