Науковці створили покриття для шкарпеток, яке блокують запах ніг

Учені з Таїланду розробили спеціальне покриття для шкарпеток, яке може позбавити людей від запаху ніг і інфекцій стоп. Винахід вже випробували на пацієнтах лікарні Університету Махідол і на військових.

Покриття складається з наночастинок оксиду цинку (ZnO-NPs). Таке поєднання має антибактеріальні властивості і блокує запах стоп. Це перевірили на 148 курсантах тайської військово-морської школи.

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Дослідники говорять, що до роботи їх підштовхнули спостереження доктора Пуняві Онгсрі, який писав, що у військових інфекції ніг зустрічаються частіше, ніж у всіх інших.

"Попередні дослідження показали антибактеріальний ефект від наночастинок оксиду цинку, тому наша дослідницька група вирішила перевірити, як цей метод працює в реальних умовах", – пишуть науковці.ї

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