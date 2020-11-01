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Науковці створили покриття для шкарпеток, яке блокують запах ніг

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Науковці створили покриття для шкарпеток, яке блокують запах ніг - фото 1

Учені з Таїланду розробили спеціальне покриття для шкарпеток, яке може позбавити людей від запаху ніг і інфекцій стоп. Винахід вже випробували на пацієнтах лікарні Університету Махідол і на військових.

Покриття складається з наночастинок оксиду цинку (ZnO-NPs). Таке поєднання має антибактеріальні властивості і блокує запах стоп. Це перевірили на 148 курсантах тайської військово-морської школи.

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Дослідники говорять, що до роботи їх підштовхнули спостереження доктора Пуняві Онгсрі, який писав, що у військових інфекції ніг зустрічаються частіше, ніж у всіх інших.

"Попередні дослідження показали антибактеріальний ефект від наночастинок оксиду цинку, тому наша дослідницька група вирішила перевірити, як цей метод працює в реальних умовах", – пишуть науковці.ї

Науковці створили покриття для шкарпеток, яке блокують запах ніг - фото 433117

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Джерело: eurekalert
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