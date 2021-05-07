Науковці створили надпотужний лазер

У Південній Кореї фізики створили надпотужний лазер, спалахи випромінювання якого дозволяють "витягувати" елементи антиматерії з вакууму.

Як пишуть у журналі Optica, вихід на цю потужність дозволить науковцям почати експериментальне вивчення багатьох областей фізики, в тому числі квантової електродинаміки. Крім того, ці досліди допоможуть розкрити природу багатьох астрофізичних явищ і створити нові джерела частинок, придатні для лікування раку.

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Нещодавно команда вчених з цього інституту створила новий рекордно потужний лазер під назвою CoReLS. Пристрій володіє новою системою накачування лазера і ефективними версіями дзеркал, які деформуються. Саме вони дозволяють "стискати" світлові імпульси, підвищуючи їхню інтенсивність.

Дослідники планують за допомогою цієї системи вивчити виникнення космічних променів високих енергій з важкими частинками.

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